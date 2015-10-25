Тест соединения mssql_connect() с MS SQL БД с сервера с PHP 5.2/5.3

Имеется база данных MS SQL на хостинге Arvixe с PHP 5.2, и сайт (Линукс) на хостинге Hetzner с PHP 5.3. Соединение сайта с базой данных проходило через функцию mssql_connect() , которое, судя по phpinfo, поддерживается обоими хостингами.

В какой-то момент соединение перестало работать. Arvixe винит Hetzner, a тот кивает на Arvixe.

Требуется понять, кто из них виноват в том, что соединение перестало работать.

Для этого нужно иметь доступ к третьему хостингу/серверу (или серверам) с поддержкой входящих/исходящих соединений и включенной функцией mssql_connect() , протестировать соединение как с Arvixe, так и с Hetzner.

С третьим сервером (который должен иметь/предложить исполнитель) нужно сделать следующее

1. Запустить команду telnet aster.arvixe.com 1433 и посмотреть на результат

2. Подключиться к БД в Arvixe с помощью размещенного на сервере исполнителя PHP скрипта (простой тестовый скрипт есть у заказчика, проверен, полностью рабочий).

3. Разместить тестовую БД на хостинге/сервере исполнителя и протестировать соединение с ней с хостинга Hetzner.

Доступ к тестовой БД в Arvixe будет предоставлен исполнителю. Связь по скайпу michael-wb