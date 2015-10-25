Формирование реестра собствеников в exel из xml

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Задача сформировать список собственников помещений в многоквартирном доме. Данные получаем из Рострестра в виде xml, необходима данные преобразовать в виде реестра в exel.

Реестр exel должен содержать следующие столбцы:

1) Улица

2) № дома

3) № Квартиры

4) Площадь

5) Назначение объекта

6) ФИО Правообладателя

7) вид зарегистрированного права; доля в праве:

8) номер государственной регистрации права

если поле "дата государственной регистрации прекращения права", имеет дату, то в реестр не нужно вносить информацию по собственнику. Вообщем нужен только действующий собственник.

Необходимо обрабатывать много файлов сразу до 400 файлов.

Во вложении пример реестра и несколько xml файлов.

8 лет назад
viking545
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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