Формирование реестра собствеников в exel из xml

Есть сайт avtomag.in.ua. Он использует базу Интеркарс для поиска запчастей по каталогам и подбора запчастей. Необходимо вместо Интеркарс интегрировать и подключить базу Tecdoc. Необходим разработчик, у которого есть опыт работы с базой Интеркарс.
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Задача сформировать список собственников помещений в многоквартирном доме. Данные получаем из Рострестра в виде xml, необходима данные преобразовать в виде реестра в exel.
Реестр exel должен содержать следующие столбцы:
1) Улица
2) № дома
3) № Квартиры
4) Площадь
5) Назначение объекта
6) ФИО Правообладателя
7) вид зарегистрированного права; доля в праве:
8) номер государственной регистрации права
если поле "дата государственной регистрации прекращения права", имеет дату, то в реестр не нужно вносить информацию по собственнику. Вообщем нужен только действующий собственник.
Необходимо обрабатывать много файлов сразу до 400 файлов.
Во вложении пример реестра и несколько xml файлов.
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