Таблица Google Автоподстановка данных одной таблицы в другую

Есть 2 таблицы:

1) Приём пищи – столбы " Время приёма пищи Белки Жиры Углеводы" joxi.ru/Y2LqOENfkZkLA6

2) База дынных калорийности – "название продукта, белки, жиры, углеводы" joxi.ru/l2ZVGQWubJba2J

Задача

При заполнении приёмов пищи хочется писать "Ба" ( вот тут joxi.ru/J2b5oaOTkpkZm6 ) и в выпадающем списке появляется список продуктов начинающихся с "Ба", например, "Банан", "Баранка", "Баранина" и т.д. Кликая на "Банан" данные из таблицы Калорийности подставляются вот сюда joxi.ru/nAyXDMWSxJxd2Z

Работа ведётся в таблицах google – решение нужно под эту платформу.