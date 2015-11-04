Сервер приложений на DELPHI

$400
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Необходимо сделать сервер приложений и клиент. 

Клиенты редактируют одну общую для всех таблицу с фото. 

Использовать mORMot Framework или RealThinClient SDK. 

Речь идет о создании надежного приложения, где может быть сотня клиентов. 

Функции сервера: 

Служба Windows; 

Подключен к БД Firebird – таблица фотоснимков и несколько текстовых полей. 

Выполняет простейшие команды клиентов: 

- получить время на сервере 

- получить фото экрана 

Выполняет запросы клиентов к таблице фотоснимков. 

Для клиентов обязательна авторизация. 

Он же HTTP сервер : 

Обязательна авторизация. 

WEB страница отображает: 

- список подключенных клиентов, в списке есть кнопки для принудительного отключения клиента и длительность сессии.. 

- текущее время на сервере; 

- раздел создания пользователей для доступа к серверу. Права полные или только чтение. 

Функции клиента : 

просмотр и корректировка таблицы фотоснимков (замена фото). 

запуск на выполнение команд на сервере: 

- отображение фото с экрана сервера. 

- отображение текущего времени сервера 

Разработка на DELPHI XE6 

срок 14 дней

Delphi
8 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад