Сервер приложений на DELPHI

Необходимо сделать сервер приложений и клиент.

Клиенты редактируют одну общую для всех таблицу с фото.

Использовать mORMot Framework или RealThinClient SDK.

Речь идет о создании надежного приложения, где может быть сотня клиентов.

Функции сервера:

Служба Windows;

Подключен к БД Firebird – таблица фотоснимков и несколько текстовых полей.

Выполняет простейшие команды клиентов:

- получить время на сервере

- получить фото экрана

Выполняет запросы клиентов к таблице фотоснимков.

Для клиентов обязательна авторизация.

Он же HTTP сервер :

Обязательна авторизация.

WEB страница отображает:

- список подключенных клиентов, в списке есть кнопки для принудительного отключения клиента и длительность сессии..

- текущее время на сервере;

- раздел создания пользователей для доступа к серверу. Права полные или только чтение.

Функции клиента :

просмотр и корректировка таблицы фотоснимков (замена фото).

запуск на выполнение команд на сервере:

- отображение фото с экрана сервера.

- отображение текущего времени сервера

Разработка на DELPHI XE6

срок 14 дней