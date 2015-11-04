Система учета наличия товаров в магазине

Нужно:

Создать систему учета наличия товаров - приход-расход. Так же в системе должен вводиться курс евро, по которому считается стоимость и процент наценки, исходя из стоимости продажи. В редактировании каждого товара есть поле, где указывается магазин, по которому в дальнейшем можно формировать список покупок, выбрав только этот магазин.

Приложены скрины используемой ранее системы. Это примерный образец того, что нужно. Возможны варианты. Систему можно сделать как на web-е, так и просто файлом, который можно установить, как программу.