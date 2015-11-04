Система учета наличия товаров в магазине

Нужно вытащить картинки из программы АвтоДилер. Картинки лежат в Firebird базе и зашифрованы. Пример того что лежит в прикрепленном файле. Более подробно опишу кандидату. Нужно написать программу которая будет делать это автоматом. Если получится вытащить ...
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Нужно:
Создать систему учета наличия товаров - приход-расход. Так же в системе должен вводиться курс евро, по которому считается стоимость и процент наценки, исходя из стоимости продажи. В редактировании каждого товара есть поле, где указывается магазин, по которому в дальнейшем можно формировать список покупок, выбрав только этот магазин.
Приложены скрины используемой ранее системы. Это примерный образец того, что нужно. Возможны варианты. Систему можно сделать как на web-е, так и просто файлом, который можно установить, как программу.
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