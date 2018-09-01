Голосовой чат в сети на java клиент и сервер

Доброе время всем, нужен голосовой сетевой чат на Java клиент и сервер с подробными комментариями к коду.

Клиент подключается к серверу читая из текстового файла IP, порт, логин и пароль. Сервер при попытке подключения сравнивает логин и пароль со списком в своем текстовом файле. Для каждого клиента индивидуально устанавливается степень сжатия (компресси передаваемого звука). Клиент контролирует состояние подключения в случае потери линка сам подключается повторно. Да нужно чтоб код был более менее оригинальный можно брать готовый из сети но как то модифицировать чтоб была оригинальность.

В предложении пожалуйста указывайте стоимость и срок.

С Уважением, Игорь