Голосовой чат в сети на java клиент и сервер

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Доброе время всем, нужен голосовой сетевой чат на Java клиент и сервер с подробными комментариями к коду.

Клиент подключается к серверу читая из текстового файла IP, порт, логин и пароль. Сервер при попытке подключения сравнивает логин и пароль со списком в своем текстовом файле. Для каждого клиента индивидуально устанавливается степень сжатия (компресси передаваемого звука).  Клиент контролирует состояние подключения в случае потери линка сам подключается повторно. Да нужно чтоб код был более менее оригинальный можно брать готовый из сети но как то модифицировать чтоб была оригинальность.

В предложении пожалуйста указывайте стоимость и срок.

С Уважением, Игорь

Java
7 лет назад
igboev
Игорь 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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