Написать спам бота для ФБ

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Закрыт4 заявки213 просмотров

Бот находит человека и шлёт ему сообщение. 

язык программирования строго c#  

7 лет назад
stefan-t
Степан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров