Написать асинхронную обработку сообщений на python3.6

Внимание, если нет опыта с pyZMQ и AsyncIO лучше не терять время )

Есть код:

import zmq

import datetime

################################################## ################################################## ##

port_01 = "5559"

port_02 = "5579"

################################################## ################################################## ##

context_01 = zmq.Context()

context_02 = zmq.Context()

socket_01 = context_01.socket(zmq.PAIR)

socket_02 = context_02.socket(zmq.PAIR)

socket_01.bind("tcp://*:%s" % port_01)

socket_02.bind("tcp://*:%s" % port_02)

while True:

try:

start_time = datetime.datetime.now()

data_0 = json.loads(socket_01.recv())

data_2 = json.loads(socket_02.recv())

print(data_0)

print(data_2)

Проблема в том что вызов socket_02.recv() блокирующий, соответственно пока не придут данные data_0 не принимаются данные data_2

Скорость отправки сообщений разная, поэтому программа работает некорректно

Нужно написать три функции: два не блокирующих получения данных, и третья, которая эти данные обрабатывает.

Вот тема с похожим обсуждением – https://stackoverflow.com/questions/27183148/why-asyncio-queue-could-not-work-as-expected

https://pyzmq.readthedocs.io/en/latest/api/zmq.asyncio.html

В итоге должны независимо друг от друга непрерывно литься данные в две функции, а третья их параллельно обрабатывать