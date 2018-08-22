Необходимо разобраться и настроить работу парсера

"Имеется программа-парсер, в виде Windows Приложения, работает в связке с PHP скриптами, установленными на Wordpress сайте. Gлатформа win32 да, или виндоуз, точно не ЛИНУКС. Эта связка не работает корректно или работает со сбоями. Алгоритм работы парсера: он парсит новости по ключевым словам, добавляет фото и видео, пример готовой парсером статьи можно увидеть здесь http://gi-wom.ru/novosti-moskvy-na-segodnya-22-08-2018-g-obnovleno/ а так же работает в авто режиме, как? это и нужно понять, но так же есть возможность забивать ключевые слова в ручную, Нужно разобраться как все настроено" Проблема в том что на парсер нет детальной инструкции по пользованию и исправления ошибок, прошлого владельца просто нет. Нужно разобраться в принципе его работы и написать инструкцию как пользоваться парсером. как можно подробнее. Написать какие могут быть проблемы. На что обращать внимание. Может быть указать где можно логи посмотреть, или как их включить, Более детально, вышлю все исходники на почту непосредственно исполнителю.