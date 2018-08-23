Разработка блокчейн проекта на C++ (QT)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка219 просмотров

Необходим разработчик форка криптовалюты Dash (Pivx) для написания на их основе нового блокчейна, его запуска и сопровождения. Оплата в монетах нового проекта, по факту вы включаетесь в команду разработчиков на правах Chief Developer. Примерно, если всё пойдёт хорошо, оплата вполне может достичь нескольких BTC в эквиваленте новой криптовалюты, которую можно обменять сразу же после выхода на биржи, а также вы будете владельцем % от премайна.

Исходный код https://github.com/PIVX-Project/PIVX либо https://github.com/puredev321/pure

Результат - рабочий блокчейн Pow/PoS/MN с выпуском необходимого премайна, и кошельки под Windows, Linux, (Apple необязательно, но желательно).

Linux
7 лет назад
fusen
41 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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