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Разработка блокчейн проекта на C++ (QT)
Необходим разработчик форка криптовалюты Dash (Pivx) для написания на их основе нового блокчейна, его запуска и сопровождения. Оплата в монетах нового проекта, по факту вы включаетесь в команду разработчиков на правах Chief Developer. Примерно, если всё пойдёт хорошо, оплата вполне может достичь нескольких BTC в эквиваленте новой криптовалюты, которую можно обменять сразу же после выхода на биржи, а также вы будете владельцем % от премайна.
Исходный код https://github.com/PIVX-Project/PIVX либо https://github.com/puredev321/pure
Результат - рабочий блокчейн Pow/PoS/MN с выпуском необходимого премайна, и кошельки под Windows, Linux, (Apple необязательно, но желательно).
Заявки фрилансеров
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