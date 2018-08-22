Написать рекламную программу

Необходимо написать программу рекламно информационного характера которая помещает необходимую иконку в панель задач по аналогии с HP Support Assistant и ярлык на рабочий стол.

1. Программа должна ставится в тихом режиме без дополнительных окон.

2. Должна быть возможность менять иконку перед установкой программы.

3. По левому клику на иконке в панели задач должно выскакивать окно с редактируемой информацией.

4. По правому клику на иконке в панели задач контекстное меню с пунктами зайти на сайт, скачать программу удаленного доступа, убрать иконку из панели задач (должна быть возможность редактировать название пунктов)

Желателько исполнение программы в виде одного exe файла и некого конфигуратора который вносит необходимые изменения в exe для его конечного использования (иконку, содержание диалового окна, сайт для открытия, содержание контекстного меню).

Программа должна работать корректно для Windows 7-10 и для всех разрешений экрана.

Для настроек графический интерфейс не обязателен, устроит набор информации в текстовом файле.