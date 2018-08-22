Необходимо разработать админку для телеграмм бота и подружить его с этой админкой. Логига бота на пхп написана. Админка на ларавеле нужна.
Создать параметрическую 3D-модель гнутой проволоки
Работа срочная. Мы ищем программиста, который может создать скрипт, генерирующий 3D-модель гнутой проволоки (задан диаметр проволоки и массив – углы сгибов и расстояния между сгибами). Эта модель затем будет отображаться в браузере в WebGL-рендере.
Укажите примерные сроки и вашу цену.
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