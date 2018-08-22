Создать параметрическую 3D-модель гнутой проволоки

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Работа срочная. Мы ищем программиста, который может создать скрипт, генерирующий 3D-модель гнутой проволоки (задан диаметр проволоки и массив – углы сгибов и расстояния между сгибами). Эта модель затем будет отображаться в браузере в WebGL-рендере. 

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7 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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