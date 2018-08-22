Написать Backend приложение

Доброго дня.

Я создаю стартап, сети цифровых контактов.

https://youtu.be/tbX73xlkWC0

http://flybc.net

Нужно написать приложение которое, будет создавать электронные визитки и закреплять их за координатами. Используя в качестве источника Google places и Яндекс аналог.

Особености:

Возможность запуска на локацию. Например запроцесить только один определенный город.

Обрезать или создавать изображение для логотипа, фото должно иметь соотношение ширины к высоте как 1 х 1,4. Поэтому необходимо сформировать правильное фото для визитки на основе логотипа.

На чём писать в целом не важно но предпочтительно - Node.js

Важны сроки, поэтому придётся активно девелопить, учтите это при оценке проекта.

Чтобы отсеять ботов, напишите в своём сообщении сколько будет 20+3

Учтите что тестирование и отладка также займет время.

Оценивайте также, что здесь придется интегрироваться с двумя апишками, а это заберёт время и нервные клетки.

Придётся использовать базу данных, желательно постгресс. Чтобы хранить состояние уже запроцешеных обьектов и не создавать для них визитку дважды. Если к примеру, процесинг остановился а потом продолжился для этой же локации.

Вначале лучше будет разобраться с апишкой, я только просмотрел что это возможно. И после накидать схему как этот сервис будет работать и что хранить в базе, достаточно просто на словах или на бумаге нарисовать, просто чтобы я понял. Это даст мне понимание, как по вашей задумке оно должно работать, и возможно я увижу сразу некую не совместимость.

Колы на апишку для создания визитки и закрепления за координатами делать в таком порядке:

Апишка создания визитки. Она вернёт ИД созданной визитки и токен для аплоада картинки

Апишка для аплоада картинки.

Апишка чтобы закрепить визитку за координатами.

(С картинками так сделано специально, чтобы потом перейти на работу с S3)

Апи для создания визитки принимает JSON вида:

{

"text_5": "Название",

"text_6": "Слонан или другая инфа которую можно добыть",

"text_7": "Описание компании, что делает, или другая информация",

"is_public": true,

"working hours":{},

"contacts": [{

"order": 1,

"type": "PHONE",

"value": "+380995450031",

"note": "рабочий"

}, {

"order": 2,

"type": "MAIL",

"value": "[email protected]"

},{

"order": 3,

"type": "MAIL",

"value": "[email protected]"

}, {

"order":4,

"type": "WEB",

"value": "FB страница",

"link": "https://www.facebook.com/qvis.ru"

}, {

"type": "ADDRESS",

"value": "Россия Москва Ленина 36",

"order": 5,

"dd": {

"latitude": "50.4501",

"longitude": "30.523400000000038"

}

}]

}