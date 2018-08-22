Задача состоит в написании ПО для генерации двумерного штрихкода (barcode) по формату PDF417 и стандартам AAMVA Изображение в прикрепленном файле. Исходные данные для генерации будут вводиться в поля вручную, либо импортироваться текстовым или ...
Написать Backend приложение
Доброго дня.
Я создаю стартап, сети цифровых контактов.
Нужно написать приложение которое, будет создавать электронные визитки и закреплять их за координатами. Используя в качестве источника Google places и Яндекс аналог.
Особености:
- Возможность запуска на локацию. Например запроцесить только один определенный город.
- Обрезать или создавать изображение для логотипа, фото должно иметь соотношение ширины к высоте как 1 х 1,4. Поэтому необходимо сформировать правильное фото для визитки на основе логотипа.
- На чём писать в целом не важно но предпочтительно - Node.js
- Важны сроки, поэтому придётся активно девелопить, учтите это при оценке проекта.
- Чтобы отсеять ботов, напишите в своём сообщении сколько будет 20+3
- Учтите что тестирование и отладка также займет время.
- Оценивайте также, что здесь придется интегрироваться с двумя апишками, а это заберёт время и нервные клетки.
- Придётся использовать базу данных, желательно постгресс. Чтобы хранить состояние уже запроцешеных обьектов и не создавать для них визитку дважды. Если к примеру, процесинг остановился а потом продолжился для этой же локации.
- Вначале лучше будет разобраться с апишкой, я только просмотрел что это возможно. И после накидать схему как этот сервис будет работать и что хранить в базе, достаточно просто на словах или на бумаге нарисовать, просто чтобы я понял. Это даст мне понимание, как по вашей задумке оно должно работать, и возможно я увижу сразу некую не совместимость.
- Апишка создания визитки. Она вернёт ИД созданной визитки и токен для аплоада картинки
- Апишка для аплоада картинки.
- Апишка чтобы закрепить визитку за координатами.
Апи для создания визитки принимает JSON вида:
{
"text_5": "Название",
"text_6": "Слонан или другая инфа которую можно добыть",
"text_7": "Описание компании, что делает, или другая информация",
"is_public": true,
"working hours":{},
"contacts": [{
"order": 1,
"type": "PHONE",
"value": "+380995450031",
"note": "рабочий"
}, {
"order": 2,
"type": "MAIL",
"value": "[email protected]"
},{
"order": 3,
"type": "MAIL",
"value": "[email protected]"
}, {
"order":4,
"type": "WEB",
"value": "FB страница",
"link": "https://www.facebook.com/qvis.ru"
}, {
"type": "ADDRESS",
"value": "Россия Москва Ленина 36",
"order": 5,
"dd": {
"latitude": "50.4501",
"longitude": "30.523400000000038"
}
}]
}
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