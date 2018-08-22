Написать Backend приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка286 просмотров

Доброго дня.

Я создаю стартап, сети цифровых контактов.

https://youtu.be/tbX73xlkWC0

http://flybc.net

Нужно написать приложение которое, будет создавать электронные визитки и закреплять их за координатами. Используя в качестве источника Google places и Яндекс аналог.

Особености:

  • Возможность запуска на локацию. Например запроцесить только один определенный город.
  • Обрезать или создавать изображение для логотипа, фото должно иметь соотношение ширины к высоте как 1 х 1,4. Поэтому необходимо сформировать правильное фото для визитки на основе логотипа.
  • На чём писать в целом не важно но предпочтительно - Node.js
  • Важны сроки, поэтому придётся активно девелопить, учтите это при оценке проекта.
  • Чтобы отсеять ботов, напишите в своём сообщении сколько будет 20+3
  • Учтите что тестирование и отладка также займет время.
  • Оценивайте также, что здесь придется интегрироваться с двумя апишками, а это заберёт время и нервные клетки.
  • Придётся использовать базу данных, желательно постгресс. Чтобы хранить состояние уже запроцешеных обьектов и не создавать для них визитку дважды. Если к примеру, процесинг остановился а потом продолжился для этой же локации.
  • Вначале лучше будет разобраться с апишкой, я только просмотрел что это возможно. И после накидать схему как этот сервис будет работать и что хранить в базе, достаточно просто на словах или на бумаге нарисовать, просто чтобы я понял. Это даст мне понимание, как по вашей задумке оно должно работать, и возможно я увижу сразу некую не совместимость.
Колы на апишку для создания визитки и закрепления за координатами делать в таком порядке:

  • Апишка создания визитки. Она вернёт ИД созданной визитки и токен для аплоада картинки
  • Апишка для аплоада картинки.
  • Апишка чтобы закрепить визитку за координатами.
(С картинками так сделано специально, чтобы потом перейти на работу с S3)

Апи для создания визитки принимает JSON вида:

{

"text_5": "Название",

"text_6": "Слонан или другая инфа которую можно добыть",

"text_7": "Описание компании, что делает, или другая информация",

"is_public": true,

"working hours":{},

"contacts": [{

  "order": 1,

  "type": "PHONE",

  "value": "+380995450031",

  "note": "рабочий"

}, {

  "order": 2,

  "type": "MAIL",

  "value": "[email protected]"

},{

  "order": 3,

  "type": "MAIL",

  "value": "[email protected]"

}, {

  "order":4,

  "type": "WEB",

  "value": "FB страница",

  "link": "https://www.facebook.com/qvis.ru"

}, {

  "type": "ADDRESS",

  "value": "Россия Москва Ленина 36",

  "order": 5,

  "dd": {

"latitude": "50.4501",

"longitude": "30.523400000000038"

  }

}]

}

Node.js
7 лет назад
Artes113
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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