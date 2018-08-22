Задача состоит в написании ПО для генерации двумерного штрихкода (barcode) по формату PDF417 и стандартам AAMVA Изображение в прикрепленном файле. Исходные данные для генерации будут вводиться в поля вручную, либо импортироваться текстовым или ...
Интерполяция изображений
реализовать метод Минковского, который между двумя объектами на плоскости построит промежуточный объект
Заявки фрилансеров
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