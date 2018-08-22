Необходимо разработать админку для телеграмм бота и подружить его с этой админкой. Логига бота на пхп написана. Админка на ларавеле нужна.
Генерация ценника в PDF (svg/png...) на C# .Net 4.5
Всем привет!
Не спешно требуется (в течении месяца-двух) написать компонент по генерации ценника в заданном дизайне. После генерации это пойдёт в печать, размер половинка вертикальная А4. Не спешим, поэтому задача отлично подойдёт джуниуру для освоения технологии генерации. Хотелось бы уложиться в 2-3 месяца.
Разрабатываемый компнент будет работать в среде asp.net 4.5. Использование бесплатных внешних компонент допустимо только из нугетов. Внешний компонент может быть платным если это сервис с ценой за 1 генерацию. Разрабатываемый вами компонент передаётся полностью, в сорцах, с исключительным правом.
Вызывающий код должен будет заполнить ваш объект, структуру объекта согласуем. после генерации файл должен быть сохранён на диске вызывающей стороной.
Детали блоков:
1. количество элементов и их тайтлы динамические, как в общем-то и цена.
2. количество кружков, дефолтный круг и их цвета динамические, задаются в виде #ffffff
3. набор полей и их значений динамический: имя поля, значение поля. Может быть 1 поле, может быть 10
4. набор элементов динамический: тип элемента, заголовок элемента, единицы (и их колво), цена.
5. блок может отсутствовать. тип элемента, заголовок элемента, единицы (и их колво), цена динамические.
6. блок может отсутствовать. динамическая цена.
7. контент для генерации qr подаётся в компонент, генерация qr хотелось бы на вашей стороне (можно обсудить).
8. заголовок блока 1 ("ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО") тоже динамический.
Цену и ваш прогноз по сроку предлагайте в откликах проекта. Предложения от команд и их менеджеров о саппорте итд не интересуют. Если вы не джун шарпер или сеньор с готовым компонентом который хотите запродать плиз, проходите мимо.
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