Помощь в установке zcash кошелька

Работа срочная. Мы ищем программиста, который может создать скрипт, генерирующий 3D-модель гнутой проволоки (задан диаметр проволоки и массив – углы сгибов и расстояния между сгибами). Эта модель затем будет отображаться в браузере в WebGL-рендере. ...