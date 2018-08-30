Разработка программы тестирования (медицина)

Необходимо разработать программу для оценки уровня знаний по мед.тематике.

Всего в программе будет 7 разделов (два из которых текстовая информация, один - документы, 4 тестирование разного вида.)

Примерный вид дизайна главной страницы программы прилагается, ТЗ также есть.

Программа должна работать на компьютерах под управлением Windows начиная с версии XP и не требовать установки.