Написать программу для взаимодействия с интернетом

Есть сайт, нужно чтобы программа заходила на его, авторизовалась, после чего нажимала кнопки и вставляла в fормы тексты и тд.

( Подробности кандидатам)

У меня есть имакрос который все это делает, но для этого должен быть открыт браузер, и он ходит по сайту и делает то что мне надо, но это занимает много памяти, по этому мне надо сделать программу которая бы все это делала вне браузера и пользовательского интерfейса