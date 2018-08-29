Чит проект для игры Rust. Малое количество функционала чита, но качественно. Хорошая безопастность чита. Оплата договорная.
Написать программу для взаимодействия с интернетом
Есть сайт, нужно чтобы программа заходила на его, авторизовалась, после чего нажимала кнопки и вставляла в fормы тексты и тд.
( Подробности кандидатам)
У меня есть имакрос который все это делает, но для этого должен быть открыт браузер, и он ходит по сайту и делает то что мне надо, но это занимает много памяти, по этому мне надо сделать программу которая бы все это делала вне браузера и пользовательского интерfейса
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