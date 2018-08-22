Внимание, если нет опыта с pyZMQ и AsyncIO лучше не терять время ) Есть код: import zmq import datetime ################################################## ################################################## ## port_01 = "5559" ...
Модификация Chromium
Надо сделать модификацию Хромиума:
1. Заблокировать ВК, ОК, FB, YouTube и еще небольшой список сайтов.
2. Вырезать сохранение паролей и платежных данных.
3. По умолчанию включить Flash и доступ к камере и микрофону для всех сайтов.
4. Сделать, что бы поток с камеры захватывала каждая отдельная вкладка, а браузер целиком.
На выходе хочу получить: дистрибутив программы и исходный код.
Жду ваших ставок!
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