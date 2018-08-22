Модификация Chromium

Надо сделать модификацию Хромиума:

1. Заблокировать ВК, ОК, FB, YouTube и еще небольшой список сайтов.

2. Вырезать сохранение паролей и платежных данных.

3. По умолчанию включить Flash и доступ к камере и микрофону для всех сайтов.

4. Сделать, что бы поток с камеры захватывала каждая отдельная вкладка, а браузер целиком.

На выходе хочу получить: дистрибутив программы и исходный код.

Жду ваших ставок!