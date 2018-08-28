Сайт+Лаунчер+ПО

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка136 просмотров

 Чит проект для игры Rust.

 Малое количество функционала чита, но качественно.

 Хорошая безопастность чита.

 Оплата договорная.

7 лет назад
Haydon
27 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модификация Chromium

    Надо сделать модификацию Хромиума:  1. Заблокировать ВК, ОК, FB, YouTube и еще небольшой список сайтов.  2. Вырезать сохранение паролей и платежных данных.  3. По умолчанию включить Flash и доступ к камере и ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется декомпилировать сложное ПО на C++/Delphi

    Требуется декомпилировать ПО на C++/Delphi. Существует большой программный комплекс под Windows, написанный скорее всего на C++/Delphi. Требуется его декомпилировать, немного переработав, но оставив исходный функционал.

    Delphi
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать рекламную программу

    Необходимо написать программу рекламно информационного характера которая помещает необходимую иконку в панель задач по аналогии с HP Support Assistant и ярлык на рабочий стол. 1. Программа должна ставится в тихом режиме без дополнительных окон. ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Генерация ценника в PDF (svg/png...) на C# .Net 4.5

    Всем привет!  Не спешно требуется (в течении месяца-двух) написать компонент по генерации ценника в заданном дизайне. После генерации это пойдёт в печать, размер половинка вертикальная А4. Не спешим, поэтому задача отлично подойдёт ...

    ASP.NET
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать Backend приложение

    Доброго дня. Я создаю стартап, сети цифровых контактов. https://youtu.be/tbX73xlkWC0 http://flybc.net Нужно написать приложение которое, будет создавать электронные визитки и закреплять их за координатами. Используя в качестве источника Google places и Яндекс ...

    Node.js
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать параметрическую 3D-модель гнутой проволоки

    Работа срочная. Мы ищем программиста, который может создать скрипт, генерирующий 3D-модель гнутой проволоки (задан диаметр проволоки и массив – углы сгибов и расстояния между сгибами). Эта модель затем будет отображаться в браузере в WebGL-рендере.  ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад