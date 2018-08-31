Изменить текущий или создать новый плагин для приложения

Подстроить текущий плагин или создать новый для приложения под Windows 7/8/10 для отправки SMS по протоколу SOAP с сервиса smsc.ru.

В текущем плагине прописана отправка почты, её надо оставить рабочей.

Сделать возможность свободно поменять настройки на любой другой сервис отправки sms с поддержкой протокола SOAP ( websms.ru, promosms.ru, www.sms4b.ru и т.п. )

Приложению для работы необходим сервер sql (MS SQL, PostgreSQL)

Предоставить исходники проекта и подробную инструкцию по смене сервиса отправки.