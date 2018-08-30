Чекер баланса с сайта

Необходимо сделать чекер баланса (и не только) для сайта:

http://hydraruzxpnew4af.onion/ работает через tor

Основные функции чекера:

-обход капчи (подключение сервиса)

-подключение прокси

-многопоточность

Отсортировывать в отдельный список аакаунты с балансом (удаляю из старого списка)

возможность выставления минимального баланса для добавления во второй список

авто проверка по списку аккаунтов (раз в 5-10 минут) о изменение в истории транзакций и отправка соотвествующего уведомления в телеграм.

Это минимальный функционал, в программе должна быть возможность расширения его (доработки)