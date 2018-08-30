Необходимо разработать программу для оценки уровня знаний по мед.тематике. Всего в программе будет 7 разделов (два из которых текстовая информация, один - документы, 4 тестирование разного вида.) Примерный вид дизайна главной страницы программы ...
Чекер баланса с сайта
Необходимо сделать чекер баланса (и не только) для сайта:
http://hydraruzxpnew4af.onion/ работает через tor
Основные функции чекера:
-обход капчи (подключение сервиса)
-подключение прокси
-многопоточность
Отсортировывать в отдельный список аакаунты с балансом (удаляю из старого списка)
возможность выставления минимального баланса для добавления во второй список
авто проверка по списку аккаунтов (раз в 5-10 минут) о изменение в истории транзакций и отправка соотвествующего уведомления в телеграм.
Это минимальный функционал, в программе должна быть возможность расширения его (доработки)
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