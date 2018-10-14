Помочь с утилитой FFMPEG на Windows

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка226 просмотров

Всем добрый день.

Используем ffmpeg, чтобы сгенерировать видео, которое проигрывается туда-обратно:

ffmpeg -i VIDEO.mp4 -filter_complex "[0:v]reverse,fifo[r];[0:v][r] concat=n=2:v=1 [v]" -map "[v]" OUTPUT.mp4

К этому надо добавить команду, которая накладывает картинку PNG:

ffmpeg -i VIDEO.mp4 -i OVERLAY.png -filter_complex "overlay=10:10" OUTPUT.mp4

Короче совместить эти две команды.

По отдельности работают прекрасно, но кикак не пойму, как их совместить. Нужно с этим помочь=)

7 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

edomin
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Молоток, справился четко. Работает.
Норм заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

edomin
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад