Небольшая программа, упрощающая работу с строкой
Помочь с утилитой FFMPEG на Windows
Всем добрый день.
Используем ffmpeg, чтобы сгенерировать видео, которое проигрывается туда-обратно:
ffmpeg -i VIDEO.mp4 -filter_complex "[0:v]reverse,fifo[r];[0:v][r] concat=n=2:v=1 [v]" -map "[v]" OUTPUT.mp4
К этому надо добавить команду, которая накладывает картинку PNG:
ffmpeg -i VIDEO.mp4 -i OVERLAY.png -filter_complex "overlay=10:10" OUTPUT.mp4
Короче совместить эти две команды.
По отдельности работают прекрасно, но кикак не пойму, как их совместить. Нужно с этим помочь=)
Выбранный исполнитель
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