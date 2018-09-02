Бот находит человека и шлёт ему сообщение. язык программирования строго c#
Нужна консультация по C#
Здравствуйте.
Нужна консультация по скайпу опытного программиста по c#.
Конкретно нужно про многопоточность приложения пояснения.
Через демонстрацию экрана покажу текущий проект.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем добрый день. Используем ffmpeg, чтобы сгенерировать видео, которое проигрывается туда-обратно: ffmpeg -i VIDEO.mp4 -filter_complex "[0:v]reverse,fifo[r];[0:v][r] concat=n=2:v=1 [v]" -map "[v]" OUTPUT.mp4 К этому надо добавить команду, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Небольшая программа, упрощающая работу с строкойПрикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Подстроить текущий плагин или создать новый для приложения под Windows 7/8/10 для отправки SMS по протоколу SOAP с сервиса smsc.ru. В текущем плагине прописана отправка почты, её надо оставить рабочей. Сделать возможность свободно ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Срочно требуется подружить стиль карты от MapBox с Openmapstile.org openmapstile.org написан на Node JS.Закрыт7 лет назад
Необходимо сделать чекер баланса (и не только) для сайта: http://hydraruzxpnew4af.onion/ работает через tor Основные функции чекера: -обход капчи (подключение сервиса) -подключение прокси -многопоточность Отсортировывать в отдельный список аакаунты с балансом ...Закрыт7 лет назад
Необходимо разработать программу для оценки уровня знаний по мед.тематике. Всего в программе будет 7 разделов (два из которых текстовая информация, один - документы, 4 тестирование разного вида.) Примерный вид дизайна главной страницы программы ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт, нужно чтобы программа заходила на его, авторизовалась, после чего нажимала кнопки и вставляла в fормы тексты и тд. ( Подробности кандидатам) У меня есть имакрос который все это делает, но для ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт7 лет назад
Чит проект для игры Rust. Малое количество функционала чита, но качественно. Хорошая безопастность чита. Оплата договорная.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Надо сделать модификацию Хромиума: 1. Заблокировать ВК, ОК, FB, YouTube и еще небольшой список сайтов. 2. Вырезать сохранение паролей и платежных данных. 3. По умолчанию включить Flash и доступ к камере и ...Закрыт7 лет назад