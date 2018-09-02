Нужна консультация по C#

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки198 просмотров

Здравствуйте.

Нужна консультация по скайпу опытного программиста по c#.

Конкретно нужно про многопоточность приложения пояснения.

Через демонстрацию экрана покажу текущий проект.

7 лет назад
k5k2000
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DezmontDeXa
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Быстро вник в чужой код. Понятно объяснил и предложил отличный вариант. Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую.
Общительный и адекватный человек. Задачу обьяснил толково. Уговаривал меня заплатить мне премиальных) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DezmontDeXa
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад