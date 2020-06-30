Зацикливание звуков в приложении для сна и релаксации Android (Java)

Существует проект с расслабляющими звуками и подборками звуков (Миксами)

Внедрен плеер который зацикливает воспроизведение звуков по кругу (звуки от 10 до 40 секунд крутятся от 20 минут до 4 часов), что нужно:

Необходимо зациклить звуки что бы не было слышно как звук вновь воспроизводится, сейчас там резкий обрыв воспроизведенной дорожки и воспроизведение по новой, нужно зациклить без рывков и прерываний.