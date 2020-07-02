Осуществить в МП подключение sip-протокола.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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В мобильном приложении на андроид и ios необходимо реализовать звонки с домофона на мобильные устройства. Нужен человек, который имел дело с sip-протоколами и библиотеками, которые для этого используются, или имел опыт написания такой библиотеки.

AndroidiOS
5 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад