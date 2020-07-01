Проект на Ruby on rails + IOS (Swift)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка792 просмотра

Привет! Наша компания в поисках Ruby on rails + IOS (Swift) разработчика на фуллтайм на краткосрочный проект.

Основные требования к кандидату:

  • опыт коммерческой разработки по данному стеку от 2+ лет;
  • уровень разговорного английского языка B2+.
iOSSwiftRuby
5 лет назад
guest_15934232405862
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад