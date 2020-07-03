[ReactNative]мигрировать с версии 0.57.5 до последней.Починить Android

$70
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Закрыт3 заявки1718 просмотров

В наличии имеется простое приложение гуглокартой на полный экран. Оно сделано на старой версии React-Native 0.57.5 и работало под iOS

Нужно:

- апгрейд до последней стабильной версии React-Native

- сделать Android версию рабочей, проект разрабатывался для iOS и андроид сторона не трогалась

Скрин всего один, на нем гуглокарта и иконки на карте

Детали кода при заинтересованности предоставлю

AndroidiOSReact Native
5 лет назад
greenzeal
Челидзе 
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