[ReactNative]мигрировать с версии 0.57.5 до последней.Починить Android

В наличии имеется простое приложение гуглокартой на полный экран. Оно сделано на старой версии React-Native 0.57.5 и работало под iOS

Нужно:

- апгрейд до последней стабильной версии React-Native

- сделать Android версию рабочей, проект разрабатывался для iOS и андроид сторона не трогалась

Скрин всего один, на нем гуглокарта и иконки на карте

Детали кода при заинтересованности предоставлю