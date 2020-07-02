Доработать приложение под Андроид

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Закрыт1 заявка934 просмотра

Требуется изменить функции приложения под Андроид ( *apk )

Все подробности в прикрепленном файле

Android
5 лет назад
contor
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад

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