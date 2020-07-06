Здравствуйте, нужна консультация, по настройке и оптимизации Google UAC, работаю с дейтингом приложение на платформе андроид. Пишите свои цены обсудим.
Шахматный скрипт для мобильной версии.
Вот всё такое же. только на мобильной версии. (моб. приложение)
Чтобы можно было пальцами фигурки переводить и так далее.
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