Шахматный скрипт для мобильной версии.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки458 просмотров

Вот всё такое же. только на мобильной версии. (моб. приложение)

Чтобы можно было пальцами фигурки переводить и так далее.

https://chessiki.ru/engine/

5 лет назад
Atavisma
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