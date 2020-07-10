В наличии имеется простое приложение гуглокартой на полный экран. Оно сделано на старой версии React-Native 0.57.5 и работало под iOS Нужно: - апгрейд до последней стабильной версии React-Native - сделать Android ...
Андроид приложение "Валютный калькулятор'
Разработать мобильное приложение (платформа Android, язык разработки JAVA), позволяющий проводить конвертацию валюты по курсу на конкретную дату.Приложение должно выполнять следующие функции:
- Отображать курсы валют по ЦБ РФ на выбранную пользователем дату (EUR, USD, RUB, JPY, курсы получать REST запросом);
- Выбор валютной пары, ввод суммы, конвертация по курсу на выбранную пользователем дату;
- Сохранять историю просмотров курсов, конвертации за последние 10 операций.
Время до вечера 5ого июля
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