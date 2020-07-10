Андроид приложение "Валютный калькулятор'

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен5 заявок981 просмотр

Разработать мобильное приложение (платформа Android, язык разработки JAVA), позволяющий проводить конвертацию валюты по курсу на конкретную дату.Приложение должно выполнять следующие функции:

  • Отображать курсы валют по ЦБ РФ на выбранную пользователем дату (EUR, USD, RUB, JPY, курсы получать REST запросом);
  • Выбор валютной пары, ввод суммы, конвертация по курсу на выбранную пользователем дату;
  • Сохранять историю просмотров курсов, конвертации за последние 10 операций.
Использовать api Центробанка, сохранение последнего курса для конвертации без интернета.

Время до вечера 5ого июля

AndroidJava
5 лет назад
guest_15937883934186
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

AndriiHalashko
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$50
1 день
Escrow
Так получилось, что не воспользовался. Но человек все сделал в срок, спасибо ему
Выполнил работу в срок, заказчик просто исчез. Человек просто исчез и соответственно не оплатил работу
Miteorx
25 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Я не обещал что смогу выполнить задание. Сказал что попробую (за бесплатно). В ответ получил гневный отзыв от данного человека. Адекватность поступка на минимуме.

Заявки фрилансеров

Давид
 
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Виктор
 
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AndriiHalashko
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Miteorx
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Георгий
 
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7 отзывов
5 лет назад