Разработка мобильных приложений ios и android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок690 просмотров

Требуется приложение для получения уведомлений официантами заказов.

AndroidiOS
5 лет назад
rsln
45 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Айдар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад