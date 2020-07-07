Здравствуйте, нужна консультация, по настройке и оптимизации Google UAC, работаю с дейтингом приложение на платформе андроид. Пишите свои цены обсудим.
Написать мобильное приложение под IOS/Android
Необходимо разработать мобильное приложение,поддерживающее платформы Apple iOS,Android для последующей публикации в AppStore и Google Play. Функционал:Приложение будет использовать в себе элементы игры (подобие лотереи. Рис.1)Приложение включает в себя использование пользователями электронных кошельков и привязки банковских карт. Приложение должно использовать геолокацию пользователя. Так же необходимо встроить карты с использованием точек и возможностью написания отзыва и рейтинга места.(рис.2,3)Программа должна осуществлять минимальные расчеты и суммировать несложные суммы. Программа подразумевает использование пользователями баллов внутри приложения через личный кабинет.(рис.4)Приложение рассчитано на 2 типа пользователей,которым даётся выбор при регистрации - в качестве продавца или в качестве покупателя.(соответственно необходимо разработать два функционала приложения).Приложение будет включать в себя 5 ячеек по прототипу.(рис.5)Приложение должно содержать в себе окно по прототипу (рис.6)для взаимодействия продавца и покупателя. Полная информация будет доступна после установлении связи с разработчиком в личной переписке.
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