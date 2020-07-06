Приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок817 просмотров

Онлайн йога студия в приложении. 

1. Функции приложения  zoom. 2.  Выгодный способ оплаты ( через приложение или сайт) . Или другой способ . 3. Регестрация клиентов в приложении. Где есть общие вопросы , анкетирование . ФИО , конт. Тел и тд. 4. Автоматическое отнимание  использованных посещений из купленного абонемента . 5. Расписание занятий.6.Запись  на индивидуальное и групповое занятие .Возможность выбрать тренера и время . Бронь . Напоминание о занятии в телефоне . 7. Просмотр платных и бесплатных мастер классов в видео формате , загруженные на платформу .8. Бесплатный йога - блог . Статьи  и введение . Тренера и наша миссия . Так же нужна рабочая платформа - Приложение для администрации и тренерского состава . Где можно увидеть Учёт отработанных часов .  Перезапись , замена , отмена занятий введение . Статистика посещаемости .Внутренний маркетинг среди тренеров .Учёт корпоративной йоги онлайн .

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