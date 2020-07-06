Онлайн йога студия в приложении.

1. Функции приложения zoom. 2. Выгодный способ оплаты ( через приложение или сайт) . Или другой способ . 3. Регестрация клиентов в приложении. Где есть общие вопросы , анкетирование . ФИО , конт. Тел и тд. 4. Автоматическое отнимание использованных посещений из купленного абонемента . 5. Расписание занятий.6.Запись на индивидуальное и групповое занятие .Возможность выбрать тренера и время . Бронь . Напоминание о занятии в телефоне . 7. Просмотр платных и бесплатных мастер классов в видео формате , загруженные на платформу .8. Бесплатный йога - блог . Статьи и введение . Тренера и наша миссия . Так же нужна рабочая платформа - Приложение для администрации и тренерского состава . Где можно увидеть Учёт отработанных часов . Перезапись , замена , отмена занятий введение . Статистика посещаемости .Внутренний маркетинг среди тренеров .Учёт корпоративной йоги онлайн .