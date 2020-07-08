Необходимо разработать мобильное приложение,поддерживающее платформы Apple iOS,Android для последующей публикации в AppStore и Google Play. Функционал:Приложение будет использовать в себе элементы игры (подобие лотереи. Рис.1)Приложение включает в себя использование пользователями электронных кошельков и привязки банковских карт. Приложение ...
Подписка в приложении Android
Реализовать в приложении Android
1. Возможность покупки подписки (несколько видов)
2. Проверка даты окончания подписки, если покупка уже куплена и показывать дату окончания, вместо возможности купить.
Сделать приложение с одним экраном (на нем примеры покупок) и доступно закомментировать код.
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