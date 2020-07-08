Подписка в приложении Android

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Реализовать в приложении Android

1. Возможность покупки подписки (несколько видов)

2. Проверка даты окончания подписки, если покупка уже куплена и показывать дату окончания, вместо возможности купить.

Сделать приложение с одним экраном (на нем примеры покупок) и доступно закомментировать код. 

Android
5 лет назад
IamFromUSSR
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