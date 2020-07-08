IOS приложение для звонков

$140
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Закрыт4 заявки782 просмотра

Нужно сделать приложение для звонков, дать ipa для заливки 

Аккаунт apple. Главное чтобы работала и было название и иконка, которое я предоставлю.Дизайн минимальный-главное, единственная функция 

Приложение для общения внутри  рабочей группы, ничего необычного.  

Можно взять любой open source проект и собрать на нем, главное чтобы работало!

iOS
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