IOS приложение для звонков

Нужно сделать приложение для звонков, дать ipa для заливки

Аккаунт apple. Главное чтобы работала и было название и иконка, которое я предоставлю.Дизайн минимальный-главное, единственная функция

Приложение для общения внутри рабочей группы, ничего необычного.

Можно взять любой open source проект и собрать на нем, главное чтобы работало!