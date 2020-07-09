Разработка проекта по доставке еды на React Native

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Закрыт5 заявок902 просмотра

Добрый день,

Есть несколько задач на оценку по проекту на React Native.

Проект делается с нуля, заложили архитектуру, теперь нужны руки, которые будут помогать решать те или иные задачи. 

React Native
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