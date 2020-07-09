Необходимо разработать мобильное приложение,поддерживающее платформы Apple iOS,Android для последующей публикации в AppStore и Google Play. Функционал:Приложение будет использовать в себе элементы игры (подобие лотереи. Рис.1)Приложение включает в себя использование пользователями электронных кошельков и привязки банковских карт. Приложение ...
Разработка проекта по доставке еды на React Native
Добрый день,
Есть несколько задач на оценку по проекту на React Native.
Проект делается с нуля, заложили архитектуру, теперь нужны руки, которые будут помогать решать те или иные задачи.
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