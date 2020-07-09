Необходимо разработать мобильное приложение,поддерживающее платформы Apple iOS,Android для последующей публикации в AppStore и Google Play. Функционал:Приложение будет использовать в себе элементы игры (подобие лотереи. Рис.1)Приложение включает в себя использование пользователями электронных кошельков и привязки банковских карт. Приложение ...
Исправить приложение
https://codecanyon.net/item/vendor-app-for-woocommerce/26849583
Мы купили это приложение, там есть несколько косяков.
1) На странице добавления товара нет выбора категорий, до апдейта приложения они были, но не отображались все категории сайта, отображались лишь какое-то количество, и без иерархии. Нужно чтобы можно было выбрать категорию в иерархии. Сделать так чтобы для одного товара можно было выбрать только одну категорию.
2) Также на странице добавления продукта, нет выбора по атрибутам, т е нельзя выбрать атрибуты. Нужно добавить функцию добавления атрибутов.
3) На странице заказы, карточки заказов, слова значений processing, pending, on hold, completed, даты, нужно перевести. Настроить формат даты и времени. На странице продуктов так же карточки, слова значений instock, outofstock, publish, pending и тд нужно перевести.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
При загрузки приложения в гугл плей вышло 3 ошибки. Необходимо их исправить. Какая будет стоимость? И срок? Скриншот с ошибками прилогаюМобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Есть несколько задач на оценку по проекту на React Native. Проект делается с нуля, заложили архитектуру, теперь нужны руки, которые будут помогать решать те или иные задачи.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $570
Требуется разработка (программирование) мобильного приложения для телефонов IOS и Android).нативные языки програмировнаия. Figma дизайн – есть. Все делаем максимально просто, приложение ЦА которого являются торговые представители разных отраслей. Оплата напрямую разработчику в ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $80
Есть мобильное приложение, которое написано на Swift 4 и прекрасно собирается и работает на XCode 10. Необходимо обновить все зависимости приложения код сконвертировать его до Swift 5 и собирать на XCode 11 с последними версиями ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Реализовать в приложении Android 1. Возможность покупки подписки (несколько видов) 2. Проверка даты окончания подписки, если покупка уже куплена и показывать дату окончания, вместо возможности купить. Сделать приложение с одним ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $140
Нужно сделать приложение для звонков, дать ipa для заливки Аккаунт apple. Главное чтобы работала и было название и иконка, которое я предоставлю.Дизайн минимальный-главное, единственная функция Приложение для общения внутри рабочей группы, ничего необычного. ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
все готово, но ошибки. надо поправить. если есть опыт -не должно быть проблемой :)Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $1000
Доброго времени суток! Необходимо разработать приложение для iPhone/iPad, которое в браузере Safari блокирует рекламу и предупреждает об опасных сайтах. Пулы адресов, которые надо блокировать, будут загружаться с сервера и мы их предоставим. ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад
Онлайн йога студия в приложении. 1. Функции приложения zoom. 2. Выгодный способ оплаты ( через приложение или сайт) . Или другой способ . 3. Регестрация клиентов в приложении. Где есть общие вопросы , анкетирование ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт5 лет назад