Исправить приложение

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Закрыт2 заявки1542 просмотра

https://codecanyon.net/item/vendor-app-for-woocommerce/26849583

Мы купили это приложение, там есть несколько косяков. 

1) На странице добавления товара нет выбора категорий, до апдейта приложения они были, но не отображались все категории сайта, отображались лишь какое-то количество, и без иерархии. Нужно чтобы можно было выбрать категорию в иерархии. Сделать так чтобы для одного товара можно было выбрать только одну категорию. 

2) Также на странице добавления продукта, нет выбора по атрибутам, т е нельзя выбрать атрибуты. Нужно добавить функцию добавления атрибутов. 

3) На странице заказы, карточки заказов, слова значений processing, pending, on hold, completed, даты, нужно перевести. Настроить формат даты и времени. На странице продуктов так же карточки, слова значений instock, outofstock, publish, pending  и тд нужно перевести.

WooCommerce
5 лет назад
Starviews1
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Роман
 
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