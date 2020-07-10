Исправить ошибки в коде

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Закрыт3 заявки1085 просмотров

Мы развернули проект на шаблоне

https://codecanyon.net/item/multi-restaurants-flutter-php-laravel-admin-panel/24878940

Приложение опубликовали на гугл плей

Возникают ошибки:

- неверное отображение кириллических символов

- иногда не загружается изображение через админпанель

- другие ошибки

- Эппл не пропускает приложение через какие-то ошибки

Можно общаться с Сапортом шаблона

FlutterLaravelPHP
5 лет назад
malkovych
Павло 
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Был
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