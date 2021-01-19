Редизайн текущих макетов и дизайн нехватающих макетов онлайн-школы

У нас есть платформа bilim.app

Это платформа для учеников школы которая предоставляет возможность учиться онлайн с программой школы.

Нужен дизайнер который с головой войдет в проект и редизайнит текущие некоторые не самым лучшим образом сделанные макеты и а так же дополнительно сделает макеты которые закрывает логические дыры в дизайне проекта. Все это нужно сделать за неделю - десять дней.