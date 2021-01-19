Редизайн текущих макетов и дизайн нехватающих макетов онлайн-школы

$300
Дизайн сайтовЗавершен27 заявок578 просмотров
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У нас есть платформа bilim.app

Это платформа для учеников школы которая предоставляет возможность учиться онлайн с программой школы.

Нужен дизайнер который с головой войдет в проект и редизайнит текущие некоторые не самым лучшим образом сделанные макеты и а так же дополнительно сделает макеты которые закрывает логические дыры в дизайне проекта. Все это нужно сделать за неделю - десять дней.

3 года назад
otkel
26 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
LarAnastasia
Анастасия 
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$300
7 дней
Все прошло замечательно! Она была постоянно на связи, работала даже на выходных, изучила и поняла специфику проекта и что мы хотим, адекватно отнеслась и к крититике и все хорошо сделала!
Замечательный заказчик 👍🏻 Всегда на связи, ясно излагает задачи, оперативно проверяет и оценивает проделанную работу, оплата в срок! Рада была принять участие в проекте :)
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