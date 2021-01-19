Дизайн страницы

Нужно создать форму PDF, которая после заполнения ее полей при нажатии на кнопку, отправлялась на емайл. На форме: -10 полей-форм и 5 чек боксов и 1 кнопка -логотип -прототип готов в .doc -пример дизайна есть Не сложная задача для тех ...