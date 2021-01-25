Дизайн по ТЗ. Для Марселя Садыкова

$30
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки134 просмотра
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Необходимо создать дизайн лендинга с встроенным чатом

3 года назад
mazaini
Андрей 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Marsel_Designer
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$30
23 дня
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