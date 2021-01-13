Доработка дизайна

Здравствуйте! У меня есть готовый дизайн сайта в виде 2х картинок. Необходимо отрисовать этот дизайн в Figma, готовый для верстки. Дизайн должен быть адаптивным, работать на всех устройствах. Фотоматериалы воссоздавать не нужно - можно заменить на аналогичные, подходящие ...