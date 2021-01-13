Доработка дизайна

Добрый день наша организация занимается продажей снеков, кофе, детских сладостей. Наш сайт Annamax.net.ua. Необходимо сделать дизайн на 2-3 скрола сайт визитка . Примеры какие нравятся прилагаются: http://www.kuhnilego.com.ua/ http://intertex-wedding.com/ http://www.opttextil.com.ua/language/ru/ http://kiev.braschi.com.ua/ https://hodi.com.ua/ http://maximabridal.com/ P.S. Нужны услуги дизайнера, а не верстальщика. Предпочтительно дизайн в ...
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Нужно реализовать тз, https://docs.google.com/document/d/1Fas6yq1_p34SLSinW9CH4ey_AHPywj0z2-ek_XUa_04/edit?usp=sharing
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