Дизайн сайта (для опытных)

Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок792 просмотра
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Краткое ТЗ. Более детально обговаривать будем с исполнителем.Стоимость: Указывайте свою сразу в предложении.

Сразу указывайте сроки.

Требуется максимальное вовлечение.

Делаем в фигме.

пример сайта https://sanepidemstantsiya.com/

Дизайн сайта
3 года назад
guest_16104556211123
3 года в сервисе
Был
3 года назад