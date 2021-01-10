Редизайн сайта и логотипа

Дизайн сайтовЗакрыт61 заявка991 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Есть сайт https://bannermaker.pro/ 

Нужно сделать новый дизайн сайта и логотипа.

Все стоит на drupal, но можно поставить на другую cms.

Дизайна нет, идей немного.

Примеры, которые частично подходят:

https://thebanner.agency/

https://thebannermen.com/

https://www.activeoo.com/banner

https://www.digitaland.tv/

Всем хорошего дня.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
3 года назад
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
natalibkv
Наталия 
25 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$450
34 дня
По данному проекту не выполнила своих обязательств, не смотря на полную оплату. Дизайн хорош, в остальном полный провал. Не советую работать с Наталией Брагинец.