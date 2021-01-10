Редизайн сайта и логотипа

Добрый день. Требуется разместить 50 логотипов на странице psd. Почти все лого есть. НЕсрочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт https://bannermaker.pro/
Нужно сделать новый дизайн сайта и логотипа.
Все стоит на drupal, но можно поставить на другую cms.
Дизайна нет, идей немного.
Примеры, которые частично подходят:
https://www.activeoo.com/banner
Всем хорошего дня.
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