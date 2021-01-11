Фронтэнд разработка/верстка Html+CSS

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок514 просмотров
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Фронтэнд разработка/верстка    верстка Html+CSS

Техническое задание в приложение! 

Тут задание находится  тут https://docs.google.com/document/d/1iuFGwnMQQrCMOmwbel6qptKFWBPt56-4lFP4BkhC1iY/edit?usp=drivesdk

HTMLCSS
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад