Фронтэнд разработка/верстка Html+CSS

Необходимо сделать внутреннюю страницу под уже существующий дизайн сайта. Подробности в ПМ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фронтэнд разработка/верстка верстка Html+CSS
Техническое задание в приложение!
Тут задание находится тут https://docs.google.com/document/d/1iuFGwnMQQrCMOmwbel6qptKFWBPt56-4lFP4BkhC1iY/edit?usp=drivesdk
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