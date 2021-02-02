Дизайн Лендинг пейдж

Дизайн сайтовЗавершен114 заявок1953 просмотра
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Добрый день наша организация занимается продажей снеков, кофе, детских сладостей. Наш сайт Annamax.net.ua. Необходимо сделать дизайн на 2-3 скрола сайт визитка . Примеры какие нравятся прилагаются:

http://www.kuhnilego.com.ua/

http://intertex-wedding.com/

http://www.opttextil.com.ua/language/ru/

http://kiev.braschi.com.ua/

https://hodi.com.ua/

http://maximabridal.com/

P.S. Нужны услуги дизайнера, а не верстальщика. Предпочтительно дизайн в Figma.

3 года назад
Annamax4
41 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vzdes
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$130
8 дней
Валерия разрабатывала для нашей компании дизайн мультилендинга. Разработали с ней и дизайн и тексты. Отличный специалист, профессионал, работает четко и быстро. Выполняет все корректировки, сколько бы их небыло. Не теряется, не грубит, адекватно реагирует на критику. Соблюдает договоренности. Остались довольны сотрудничеством. Рекомендуем!
Очень хороший заказчик, всегда на связи, во-время оплата. Рекомендую и надеюсь на долгое сотрудничество :)