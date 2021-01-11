Перерисовать несколько картинок в фотошопе

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Требуется перерисовать несколько картинок в фотошопе

-Лого - изменить слово в логотипе

-Изменить слово и лого в картинках

-Расширение картинки и названия должны быть сохранены

Картинки в .png, jpg

3 года назад
maksimsharov
Шаров 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад