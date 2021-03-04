Нужен UI/UX дизайнер для парт тайм/попроектной работы Скилы: нужно иметь четкое понимание что такое проектирование, юзабилити, юзер флоу и т.д. Иметь коммерческий опыт работы с FIGMA (фотошоп, викс, тильда, вп и прочее не нужны) на уровне ...
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Нужно создать форму PDF, которая после заполнения ее полей при нажатии на кнопку, отправлялась на емайл.
На форме:
-10 полей-форм и 5 чек боксов и 1 кнопка
-логотип
-прототип готов в .doc
-пример дизайна есть
Не сложная задача для тех кто работает в Adobe Acrobat Pro
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