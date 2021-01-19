Дизайн главной страницы интернет-магазина

Дизайн сайтовЗавершен85 заявок817 просмотров
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Привет, необходимо разработать дизайн главной страницы ювелирного интернет-магазина, в максимально короткие сроки, поэтому исполнитель будет выбран на протяжение 1-2 дней, выбирать буду исходя из портфолио.

На реализацию дизайна страницы есть 4-5 дней после выбора исполнителя.

Если все будет выполнено качественно и в срок, продолжим работать над внутренними страницами.

Структура страницы

1. Шапка

2. Слайдер с акциями

3. Популярные предложения

4. Категории

5. Футер

6. Возможно, блок с контактами (есть несколько вопросов, хочу

проконсультироваться с дизайнером).

Более подробно, будем обсуждать с исполнителем.

Кратко о стилистике,

Современный, минималистичный дизайн, больше склоняюсь к строгому стилю

(предложения приветствуются)

Предлагайте свою цену, сроки исполнение не больше названых. Тильду не пропагандировать, сразу отклоняется.

3 года назад
dmitry231196
Дмитрий 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Viktoria_web
34 годаБеларусь
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$100
5 дней
Виктория отлично справилась с поставленной задачей в столь короткие строки, несмотря на очень слабое тз, отлично попала в желаемую стилистику и внесла ряд интересных предложений по поводу дизайна и его реализации в функционале сайта. К тому же, очень приятная в общении, готовы продолжить работать над внутренними страницами сайта 😊
Спасибо за сотрудничество, приятно было работать с вами
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