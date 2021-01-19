Дизайн главной страницы интернет-магазина

Привет, необходимо разработать дизайн главной страницы ювелирного интернет-магазина, в максимально короткие сроки, поэтому исполнитель будет выбран на протяжение 1-2 дней, выбирать буду исходя из портфолио.

На реализацию дизайна страницы есть 4-5 дней после выбора исполнителя.

Если все будет выполнено качественно и в срок, продолжим работать над внутренними страницами.

Структура страницы

1. Шапка

2. Слайдер с акциями

3. Популярные предложения

4. Категории

5. Футер

6. Возможно, блок с контактами (есть несколько вопросов, хочу

проконсультироваться с дизайнером).

Более подробно, будем обсуждать с исполнителем.

Кратко о стилистике,

Современный, минималистичный дизайн, больше склоняюсь к строгому стилю

(предложения приветствуются)

Предлагайте свою цену, сроки исполнение не больше названых. Тильду не пропагандировать, сразу отклоняется.